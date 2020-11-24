Основная потребность в рабочей силе в Азербайджане и в следующем году будет удовлетворяться за счет местных ресурсов

БАКУ /Trend/ - На заседании Комиссии, которая была создана для подготовки предложений по установлению квот на трудовую миграцию и координации работы в этой сфере, были обсуждены изменения в утвержденной квоте трудовой миграции на 2020 год и предложения по квоте трудовой миграции на 2021 год.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, председатель Комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что успешная социально-экономическая политика Президента Ильхама Алиева создала условия для продолжения позитивных тенденций на рынке труда страны и расширения возможностей трудоустройства. Он сказал, что наша страна, в которой наблюдаются процессы устойчивого развития, является привлекательной для иностранных трудовых мигрантов.

Министр отметил, что важными принципами миграционной политики в Азербайджане являются защита социально-экономических интересов страны, а также создание благоприятных условий для жизни и работы мигрантов, в том числе трудовых мигрантов. Для выдачи разрешений на работу иностранным рабочим утверждается ежегодная квота трудовой миграции. При подготовке предложений по квотам учитываются демографическое развитие в стране, текущая ситуация на рынке труда, рабочая сила в стране и потребности работодателей в рабочей силе. В центре внимания остаются принципы защиты внутреннего рынка труда, обеспечения эффективного использования местных трудовых ресурсов и использования имеющихся вакансий в первую очередь для найма местной рабочей силы.

Бабаев отметил, что уже проведен соответствующий анализ для подготовки предложений по определению трудовой квоты на 2021 год. С учетом ежегодного увеличения количества квалифицированных кадров в Азербайджане, можно отметить, что и в следующем году основная потребность в рабочей силе в нашей стране будет удовлетворяться за счет местных трудовых ресурсов. Помимо этого, при подготовке предложений учитывалось то, в каких сферах рынка труда есть спрос на иностранную рабочую силу. Квоты охватывают только те области, где есть потребность в иностранной рабочей силе.

На заседании были рассмотрены изменения в утвержденную квоту трудовой миграции на 2020 год и обсуждены предложения по определению квоты на следующий год.

(Текст: Турал Гараджаев)