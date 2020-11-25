В Азербайджан привезены еще пять зубров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта реинтродукции зубров, реализуемого Общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов и Азербайджанским представительством Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), в Азербайджан привезены еще пять зубров. Таким образом, число зубров на территории Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка достигло 19, сообщает в среду Trend.

По словам заместителя начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедовой, недавно привезенные зубры будут выпущены в дикую природу после временного вольерного содержания в национальном парке.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Общественным объединением IDEA и Шахдагским национальным парком с целью восстановления популяции зубров, их реинтродукции в природе Азербайджана и размножения, в мае 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы были доставлены 12 зубров, и наличие естественного прироста популяции за этот период говорит о том, что зубры полностью адаптировались к нашей природе.

"Отрадно, что зубры, исторически населявшие территорию нашей страны, возвращены в природу Азербайджана. Следует отметить, что зубры существовали в Азербайджане с древних времен проживания человека. Об этом свидетельствует изображения диких зубров на скалах в Гобустане. Историки в своих летописях о зубрах отмечают, что азербайджанские ханы охотились на дикого зубра в XII-XIII веках. Поэтому их возвращение в природу страны означает восстановление еще одного элемента нашего исторического наследия. Учитывая потенциальную роль зубров в дальнейшем обогащении биоразнообразия и развитии лесных экосистем в Азербайджане, организаторы проекта призывают население, проживающее в северной части страны, и общественность в целом поддержать возвращение кавказских зубров в природу, их защиту и предотвращение незаконной охоты", - сказала Самедова.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)