Назначен глава отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Майор полиции Эльшад Гаджиев назначен начальником отдела по связям с общественностью и СМИ МВД Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
Эльшад Гаджиев подтвердил эту информацию Trend.
Соответствующий приказ о назначении подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Напомним, что Эльшад Гаджиев ранее работал главой пресс-службы ГУПГБ.
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