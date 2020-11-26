На повестке вопрос о внесении в учебники по истории Азербайджана сведений об Отечественной войне - минобразования

БАКУ /Trend/ - В связи с освобождением наших земель от армянской оккупации на повестке дня стоит вопрос о внесении изменений в учебники по истории Азербайджана.

Об этом в четверг сказали Trend в министерстве образования Азербайджана.

"Будут собраны сведения о героизме наших солдат и офицеров, проведены отдельные презентации, внесены исторические факты в содержание учебников с подробными разъяснениями", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)