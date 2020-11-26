Азербайджанские гимнастки Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы в Киеве

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве, сообщает Trend.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в столице Украины 26-29 ноября 2020 года. Азербайджан на соревновании представляют 11 спортсменок.

Сегодня, 26 ноября, в рамках соревнования выступили гимнастки в возрастной категории "Юниоры" в индивидуальной программе, они представили упражнения со скакалкой и мячом.

По итогам соревнования Алина Гезалова с результатом 21.200 балла прошла в финал чемпионата в упражнении с мячом. В упражнении со скакалкой в финал прошла Нармин Байрамова с результатом 19.150 баллов.

Результат выступления Лейли Агазаде: в упражнении с мясом - 18.900 баллов, в упражнении со скакалкой - 19.050 баллов.

Завтра спортсменки представят упражнения с булавами и лентой.

Напомним, что в возрастной категории "Юниоры" нашу страну на соревновании представляют - Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе за Азербайджан выступают Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

В 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике примут участие спортсменки из 23 стран мира.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)