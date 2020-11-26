Дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в одних классах со своими сверстниками - депутат

БАКУ /Trend/ - Все лица с ограниченными возможностями здоровья отныне будут учиться вместе со своими сверстниками, получать образование в тех же условиях.

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Бахтияр Алиев.

По его словам, привнесением в закон Азербайджана "Об образовании" понятия об инклюзивном образовании были внесены поправки в вопрос получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

"Инклюзивное образование предусматривает участие детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения в одном классе вместе с другими учащимися путем создания особых условий в общеобразовательных учреждениях и посредством специальной подготовки. Если ранее такая интеграция предусматривала обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в одной школе с другими своими сверстниками, но в разных классах, то теперь дети будут учиться вместе", - сказал депутат.

Он отметил, что в том числе это поспособствует лучшей интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)