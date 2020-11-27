Очередная акция по посадке деревьев проведена в освобожденном от армянской оккупации Губадлинском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная акция по посадке деревьев проведена в селе Гаралар освобожденного от армянской оккупации Губадлинского района Азербайджана, вблизи территории, где произрастал восточный платан возрастом более 300 лет, уничтоженный армянскими оккупантами.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе акции, проведенной с соблюдением требований карантина с участием сотрудников минэкологии и районной Исполнительной власти, было посажено более 50 восточных платанов, а вместо вырубленных на обочине дороги тутовых деревьев - 400 тутовых дерева. Также был разбит сад.

Тем самым был внесен вклад в восстановление растительного покрова на территории, уничтоженного армянскими оккупантами.

Напомним, что в рамках осенней посадки деревьев на территории республики озеленительные акции ранее были проведены в освобожденных от оккупации Физулинском, Зангиланском и Агдамском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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