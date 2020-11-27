Пострадавшим от бытового насилия в Азербайджане будет предоставлен временный приют (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Услуги, предоставляемые пострадавшим от бытового насилия и их детям, включая психологическую и медицинскую помощь, имеют большое значение в восстановлении их жизни после насилия. Для наиболее эффективного удовлетворения потребностей женщин, которые находятся под риском бытового насилия или подверглись ему, с помощью специально обученных специалистов эти услуги должны быть хорошо организованы и финансироваться.
Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в "Национальном плане действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы", утвержденным распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года.
Согласно плану, создание центров помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия, включает следующие задачи:
- предоставление пострадавшим от бытового насилия временного приюта, соответствующего международным стандартам и способного полностью удовлетворить их потребности;
- обеспечение центров помощи квалифицированным персоналом;
- регулярный мониторинг центров помощи и улучшение их деятельности.
Оказание необходимой помощи пострадавшим от бытового насилия, принятие мер безопасности, выдача охранных ордеров, регистрация и проведение превентивных воспитательных мер с виновными в бытовом насилии позволяет обеспечить безопасность пострадавших и членов их семей, а также позволяет предотвращать повторение насилия и позволяет виновным почувствовать ответственность за свои действия.
Формирование эффективной системы защиты пострадавших от бытового насилия предполагает реализацию следующих мер:
- проведение тренингов для адвокатов, прокуроров и сотрудников полиции по защите пострадавших от бытового насилия;
- повышение эффективности судебной системы в защите пострадавших от бытового насилия;
- налаживание взаимосвязи между правоохранительными органами, судебными органами и центрами помощи пострадавшим от бытового насилия;
- создание благоприятной среды для повышения осведомленности в этой сфере пострадавших от бытового насилия, повышение их доверия к полиции и судебной системе;
- организация курсов профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, с целью расширения возможностей трудоустройства для пострадавших от бытового насилия, а также принятие мер по их привлечению к другим активным мероприятиям занятости.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)