Из-за обвала в Хырдалане 9 семей вынужденных переселенцев размещены во временном жилье - госкомитет

БАКУ /Trend/ - 28 ноября в городе Хырдалан Абшеронского района на территории бывшего завода легких конструкций, где разместились девять семей вынужденных переселенцев, произошел обвал.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, сразу после получения информации о происшествии туда прибыли представители соответствующего отдела комитета, которые ознакомились с ситуацией.

По предварительной информации, обвал произошел из-за дождевых вод. Так, бетонный потолок обрушился на автомобили марок Mitsubishi и Volkswagen, принадлежащих вынужденным переселенцам - Вердиеву Сеймуру из Кельбаджарского района и Мамедову Талеху из Лачинского района. В результате в автомобилях произошел взрыв с возгоранием. Пожар был потушен. Пострадавших в результате происшествия нет.

После оценки состояния жилых участков выяснилось, что они небезопасны для проживания. Госкомитет принял решение о размещении вынужденных переселенцев на съемных квартирах.

В настоящее время специалисты МЧС изучают причины случившегося. После расследования будет вынесено окончательное заключение. На основании заключения будут приняты соответствующие правовые меры.