В Азербайджане за день задержаны за нарушение карантина 28 больных COVID
БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают расследования в связи с больными коронавирусом, которые в нарушение карантина нарушают режим самоизоляции, сообщили во вторник в пресс-службе МВД в ответ на запрос Trend
Так, по состоянию на 30 ноября были задержаны 28 больных коронавирусом, из которых 26 были возвращены в места, которые они покинули, два человека были помещены в клиники. В отношении 19 из них было возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 (нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, если это способствует распространению болезни или создает реальную угрозу для распространения болезни).
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней
Передайте родителям, чтобы они репетировали вальс вместе, я буду их мысленно направлять... Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Лента новостей
Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева
Минобороны Азербайджана поблагодарило минобороны Турции за помощь по разминированию освобожденных территорий
Сплочение азербайджанского народа вокруг Верховного главнокомандующего беспокоит лиц, жаждущих власти - эксперт
Нариман Мамедов удостоен международной награды Global Film Festival Noida "За вклад в развитие кинематографа"
Транспортировка грузов для российских миротворцев через Азербайджан является примером уважения суверенитета страны - депутат Джейхун Мамедов
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней
Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать