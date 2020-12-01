Названо число учреждений здравоохранения в освобожденном Лачине

БАКУ /Trend/ - До оккупации в Лачине была одна районная центральная больница и 142 учреждения здравоохранения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.

В структуре отметили, что сейчас в подчинении районной центральной больницы функционируют 18 больниц, 19 амбулаторных поликлиник, 83 медицинских и акушерско-фельдшерских пункта, одна станция скорой помощи. В этих учреждениях работает 100 врачей, 423 человека среднего персонала: "В настоящее время Центральная больница Лачинского района функционирует в поселке Тахта-кёрпю Агджабединского района. Скоро жизнь в Лачине вернется в прежнее русло, и, в рамках программы по восстановлению, которая будет реализована здесь, мы увидим строительство новых учреждений здравоохранения".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)