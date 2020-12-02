Видеокадры с золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод) Кельбаджарского района Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило видеокадры с золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод) Кельбаджарского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин
Для связи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана с другими районами страны будут созданы новые маршруты
МИД Азербайджана прокомментировал информацию о планируемой поездке французских парламентариев в Карабах
Несоблюдение требований карантина в Азербайджане может привести к введению новых ограничений – главный инфекционист
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия