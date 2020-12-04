Ваш сын стал героем - мать шехида Ниджата Тарвердиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ниджат был единственным ребенком в семье. Он родился 17 ноября, и спустя 22 года был похоронен в этот же день, подарив себе на день рождения шехидство. Да здравствует Родина!

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал отец шехида Ниджата Тарвердиева, павшего во второй Карабахской войне, Шохрат Тарвердиев.

По словам матери шехида, их сын стал шехидом всего за несколько часов до завершения 44-дневной войны.

"Ниджат и без того был моим героем. Он скрывал от нас, что сражается на войне. Каждый раз, когда он звонил, говорил мне - не волнуйся, все будет хорошо. Когда восьмого ноября была освобождена Шуша сын позвонил мне, мы поговорили. В ночь с девятого на десятое ноября наш Президент объявил о победе. Обрадовавшись, я взяла обет принести жертву. Днем 10 ноября, когда мы выполняли церемонию жертвоприношения, нам позвонили из военной прокуратуры. Я никогда не забуду, что нам сказали: "Ваш сын - герой." Он похоронен во второй Аллее почетного захоронения рядом с генерал-майором Поладом Гашимовым. Ниджат отправился к героям", - сказала мать шехида.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)