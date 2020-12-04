Быть военнослужащим сильного государства - почёт и гордость - карабахский гази

БАКУ /Trend/ - Быть военнослужащим сильного государства - почёт и гордость.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал участник второй Карабахской войны, имеющий особые заслуги в освобождении Джабраила, гази Фарид Багирли.

Военнослужащий спецназа 28-летний Багирли получил ранения в боях за Гадрут.

"Во время освобождения сел Джабраильского района, прорыв второго после первого армянского эшелона пришелся на ночные часы. Ночью несколько наших боевых товарищей, совершив маневр, обошли противника с фланга и вошли на армянские позиции. Уничтожив их, мы продолжили продвижение. После освобождения Джабраильского района мы двинулись в направлении Гадрута. Дорога проходила по возвышенности. Там мы попали в засаду, я получил ранения. К сожалению, в этой славной битве я не смог остаться рядом со своими боевыми товарищами до конца", - сказал Багирли.

В начале войны у Багирли родилась дочь, но он смог увидеть ее только спустя два месяца.

"Я и сам родился в военный период, в 1992 году. И моя дочь родилась в такое время", - подчеркнул гази.

Багирли потерял отца за несколько дней до начала войны. По его словам, отец также был патриотом своей страны.

"Он всегда думал о Родине, о своей земле. Когда я поступил на службу как спецназовец, мой отец знал, что это сделано мной во имя Родины", - добавил Фарид Багирли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)