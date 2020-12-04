Девять азербайджанских гимнасток вернулись с чемпионата Европы в Киеве с медалями - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - Девять азербайджанских гимнасток вернулись с 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве с медалями.

Об этом сказала Trend в пятницу главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, комментируя участие сборной Азербайджана в соревновании.

Напомним, что по итогам чемпионата Европы в активе сборной Азербайджана три медали. Так, команда в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль в многоборье и бронзовую медаль в программе с 3 обручами и 2 парами булав. Также сборная Азербайджана выиграла "бронзу" в командном первенстве. Нашу страну на соревновании представили 11 спортсменок.

"Считаю, мы многого добились, девять гимнасток вернулись с медалями, такого до сих пор не было. Да, мы завоевывали медали чемпионатов Европы, но у нас не было награды в многоборье у "групповичек". Наша команда в групповых упражнениях очень молодая. После завершения чемпионата мира по художественной гимнастке 2019 года в Баку я приняла решение собрать новую команду – из старого состава остались Зейнаб Гумматова, а также Дарья Сорокина, но она ранее выступала только в одном, самом ответственном старте - чемпионате мира. Для всех остальных девочек чемпионат в Киеве был дебютным.

Соревнования в Киеве также первый чемпионат для "личницы" Арзу Джалиловой в качестве сеньорки. И она оставила исключительно хорошее впечатление. Да, где-то были ошибки и со стороны Джалиловой, и у лидера нашей сборной Зохры Агамировой, над ними мы будем работать. Также хочу отметить юниорок, которые вернулись с бронзовыми медалями. Среди них впервые выступили гимнастки из регионов страны – это Лейли Агазаде, Нармин Байрамова и Илона Зейналова. Наши гимнастки приобрели хороший опыт", - сказала главный тренер сборной Азербайджана.

Мариана Василева называет 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве историческим, потому что соревнование проведено в непростые времена пандемии.

"Это героизм со стороны европейской гимнастики, которая сумела провести чемпионат Европы. Также выражаю благодарность организаторам, они очень старались обеспечить комфорт для всех делегаций. Думаю, все участники чемпионата, вне зависимости от того, заняли они призовые места или нет, – остались довольны. Мы нуждались в этом чемпионате, так как очень сложно спортсменам и тренерам удерживать планку, когда у тебя нет цели. Считаю, что проведение данного чемпионата было крайне необходимым", - подчеркнула она.

Отметим, что сборная Азербайджана порадовала поклонников художественной гимнастики не только грациозными выступлениями, сложной программой, но и изысканными костюмами. Так, азербайджанские гимнастки вышли на ковер в Киеве в однотонных костюмах без украшений.

"Идея пришла после окончания чемпионата мира 2019 года, где мы выиграли две лицензии на Олимпийские игры - в групповом упражнении и индивидуальной программе. Тогда я стала обдумывать, как мы должны предстать в новом сезоне. Еще мне очень хотелось привлечь больше болельщиков в залы, ведь художественная гимнастика - это красота, изящество, синтез спорта и искусства. Считаю, красоту надо показывать в движениях, а не с помощью блеска камней. Если спортсменки демонстрируют хороший уровень и идею упражнения, им блеск камней не нужен. Поэтому решила - в новом сезоне мы вернемся к классическому стилю купальников, но тогда с цветом еще не определились", - рассказала Василева.

По словам главного тренера сборной Азербайджана, впоследствии для костюмов групповой команды был выбран черный цвет, и это связано со скорбными событиями. В войне в Карабахе, защищая территориальную целостность Родины, погибли азербайджанские военнослужащие, среди погибших также жители мирных городов Азербайджана, которые стали жертвами ракетных обстрелов. Также многие граждане страны потеряли своих близких из-за охватившей мир пандемии.

Упражнение демонстрирует, что Азербайджан - сильное государство, а круг в заключение композиции – единение и силу.

(Автор:Джани Бабаева)