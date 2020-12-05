Вот и вернулись истинные хозяева монастыря Худаван (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь «Худаван», который находится в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, сообщает в субботу Trend.

Священнослужители совершили богослужение в монастыре. Заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари был назначен проповедником монастыря.

Председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили отметил, что за возвращение в эти места община обязана азербайджанским шехидам: «Кельбаджар для нас не просто место, здесь много албанских церквей. Сегодня мы находимся в Худаванском монастыре как наследники Албанской церкви, совершаем здесь богослужение».

Отметим, что этот комплекс в Кельбаджаре принадлежал албанцам, которые участвовали в этногенезе азербайджанского народа.

Монастырь был создан Дади (Дадо, I в.) - учеником Фаддея, являвшимся апостолом Иисуса Христа и одним из первых проповедников Христианства в Кавказской Албании. Это доказывает, что монастырь является одним из первых христианских святилищ на территории Южного Кавказа. Эта территория относилась к региону Кавказской Албании, называемому «Росток». Она охватывает современный Кельбаджарский район.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)