Вот и вернулись истинные хозяева монастыря Худаван (ВИДЕО)

Общество 5 декабря 2020 10:45 (UTC+04:00)
Вот и вернулись истинные хозяева монастыря Худаван (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь «Худаван», который находится в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, сообщает в субботу Trend.

Священнослужители совершили богослужение в монастыре. Заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари был назначен проповедником монастыря.

Председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили отметил, что за возвращение в эти места община обязана азербайджанским шехидам: «Кельбаджар для нас не просто место, здесь много албанских церквей. Сегодня мы находимся в Худаванском монастыре как наследники Албанской церкви, совершаем здесь богослужение».

Отметим, что этот комплекс в Кельбаджаре принадлежал албанцам, которые участвовали в этногенезе азербайджанского народа.

Монастырь был создан Дади (Дадо, I в.) - учеником Фаддея, являвшимся апостолом Иисуса Христа и одним из первых проповедников Христианства в Кавказской Албании. Это доказывает, что монастырь является одним из первых христианских святилищ на территории Южного Кавказа. Эта территория относилась к региону Кавказской Албании, называемому «Росток». Она охватывает современный Кельбаджарский район.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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