В Азербайджане 94 погибшим в Отечественной войне присвоен статус шехида

Общество 5 декабря 2020 11:48 (UTC+04:00)
В Азербайджане 94 погибшим в Отечественной войне присвоен статус шехида

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 94 погибшим в Отечественной войне присвоен статус шехида, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

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