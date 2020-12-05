Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Пятого декабря, в Международный день волонтеров, проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) с волонтерами страны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Объединение.

Встреча с участием более 350 волонтеров, представляющих различные регионы страны, началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана волонтерами ООРР, и поминовения светлой памяти шехидов, отдавших жизни за освобождение земель.

На встрече были показаны фотослайды, рассказывающие о добровольцах ООРР, воевавших в рядах доблестной армии Азербайджана во время Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего-победоносца Ильхама Алиева.

Было подчеркнуто, что среди них есть и волонтеры, которые стали шехидами.