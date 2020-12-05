Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье в 6 городах и районах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Сегодня министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 20 частных домов в 6 городах – Сальяне, Геранбое, Сабирабаде, Гаджигабуле, Ширване и Гёкчае, и районах страны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

В мероприятии по предоставлению жилья в Сальяне участвовали: замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов.

Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за большую заботу о них и предоставление им новых домов.

На мероприятии было подчеркнуто, что по поручению главы государства работы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны год от года расширяются.

В 2020 году им планируется передать рекордное число квартир и частных домов – минимум 1500, из которых 1000 уже предоставлена. Всего за прошедший период лицам этих категорий предоставлено около 9000 квартир и частных домов, программа успешно продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)