Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО) (версия 4)

Общество 5 декабря 2020 17:57 (UTC+04:00)

(первая версия в 13:40)

БАКУ / Trend/ - Пятого декабря, в Международный день волонтеров, проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) с волонтерами страны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Объединение.

Встреча с участием более 350 волонтеров, представляющих различные регионы страны, началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана волонтерами ООРР, и поминовения светлой памяти шехидов, отдавших жизни за освобождение земель.

На встрече были показаны фотослайды, рассказывающие о добровольцах ООРР, воевавших в рядах доблестной армии Азербайджана во время Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего-победоносца Ильхама Алиева.

Было подчеркнуто, что среди них есть и волонтеры, которые стали шехидами.

В видеообращении волонтер ООРР по Шеки-Загатальскому региону, участник Карабахской войны Туран Мусаев, который продолжает службу в рядах ВС Азербайджана, рассказал о боевом пути, высоком духе армии и решимости победить, выразив особую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В своих выступлениях волонтеры ООРР рассказали о своей деятельности во время Отечественной войны, помощи, которую они оказали соотечественникам, пострадавшим от армянской агрессии, об обращении к волонтерам стран мира и более 40 международным организациям в связи с оккупационной политикой Армении, совершенных ею военных и экологических преступлениях, актах вандализма.

Было отмечено, что 2020 год был объявлен «Годом волонтеров», подчеркнуто особое доверие, оказанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой волонтерам и молодежи страны.

Несмотря на то, что в связи с пандемией нового вида коронавируса в мире некоторые массовые мероприятии и проекты, запланированные в «Год волонтеров», не реализовались, исходя из условий карантина, волонтеры ООРР, присоединившись к призывам руководства страны, осуществили ряд проектов с целью поддержки мероприятий, проведенных государством против COVID-19.

Волонтеры ООРР проявили активность, доставляя подготовленные Фондом Гейдара Алиева продовольственные наборы людям старше 65 лет и одиноким лицам, которым было запрещено выходить из дома в первые дни карантина, введенного в стране, оказывая им ряд социальных услуг, в которых они нуждались, и, присоединившись к призыву Президента страны «Вместе мы сила!», доставили продовольственные наборы Фонда Гейдара Алиева и ООРР более 220 тысячам семей страны, а также раздали среди групп риска различные просветительские материалы о путях защиты от пандемии, провели работы по пропаганде и просвещению, и,как и каждый год, доставили и в этом году 100 тысячам семей из социально уязвимой категории праздничные паи в связи с праздником Гурбан.

Вниманию были представлены проекты, запланированные в дальнейшем по устранению волонтерами результатов экологического террора на освобожденных от оккупации территориях, восстановлению разрушенных исторических и культурных памятников, выявлению и пропаганде потенциала региона, обладающего широкими туристическими возможностями, оказанию социальной поддержки детям и людям уязвимой категории, пострадавших от войны, и другие проекты, запланированные в разных направлениях.

На встрече, как вклад в «Год волонтеров», были презентованы гимн волонтеров и клип, подготовленная по инициативе ООРР и ООО «Азермарка» почтовая марка, а также представлен тарифный пакет “Könüllü” от “Azercell Telekom”.

Волонтеры также ознакомились с деятельностью, предусмотренной в новой волонтерской программе, которая будет реализовываться со следующего года.

Мероприятие завершилось обращением волонтеров к руководству страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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