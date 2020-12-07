БАКУ / Trend/ - В Иране 40 тысяч медработников взяты на карантин из-за коронавируса.

Об этом журналистам сказала замминистра по здравоохранению, лечению и медицинскому образованию Марьям Хазрати, сообщает в понедельник Trend.

По словам Хазрати, в связи с тем, что медработники взяты на карантин, увеличилась нагрузка других медицинских работников.

Она добавила, что в этом году (с 20 марта 2020 года) в Иране на работу было взято 9 тысяч работников здравоохранения.

Замминистра отметила, что в последние дни в Иране снижается число заражений коронавирусом и летальных исходов от него.

Отметим, что до сегодняшнего дня (7 декабря 2020 года) в Иране коронавирусом заразился 1,05 миллион человек, 50,5 тысяч человек скончались, выздоровели 742 тысячи человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)