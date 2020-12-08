Вызывать «скорую» в связи с самоизоляцией недопустимо – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Звонить в «скорую помощь» в связи с самоизоляцией и другими мерами защиты недопустимо, это лишний раз нагружает службу и ее средства связи.

Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, вопросы, связанные с болезнью и самоизоляцией, другими мерами защиты могут обсуждаться с участковым врачом и медработниками.

«В скорую помощь необходимо обращаться тогда, когда держится высокая температура, при резком ухудшении самочувствия больного, в случаях удушья и т.д. В ряде случаев во время ухудшения состояния больных, лечащихся дома, поликлиника может вызвать скорую помощь. Необходимо помнить, что каждый необоснованный вызов скорой помощи может привести к задержке необходимой медицинской помощи, которая могла бы быть оказана тяжелобольному», - подчеркнул главный инфекционист.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)