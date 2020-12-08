Названы банковские реквизиты Фонда “YAŞAT”
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря подписал указ о создании Фонда поддержки (Фонд "YAŞAT") по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обнародовало банковские реквизиты Фонда "YAŞAT".
Для пожертвований в Азербайджане
Манатный счет: AZ76IBAZ38090019447968925204
Для пожертвований из-за рубежа
Счет в долларах США: AZ66IBAZ38190018407968925204
Счет в евро: AZ46IBAZ38190019787968925204
Счет в российских рублях: AZ83IBAZ38190018107968925204.
(Текст: Кямаля Сеидова)
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле (ФОТО)
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября"
Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов
Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" для поддержки раненых при защите территориальной целостности страны и семей шехидов - Указ
Президент Ильхам Алиев: Удар баллистическими ракетами со стороны Армении был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане