В Минтруда создана Рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны

БАКУ /Trend/ - В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения стала функционировать Рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

В совещании, проведенном в видеоформате, председатель Фонда Гималай Мамишов отметил, что сотрудники Рабочей группы встречаются с семьями шехидов и участниками войны, знакомятся с их социальным положением, выявляют направления социальной поддержки, в которой они нуждаются, объясняют права соцобеспечения.

Рабочая группа создана с целью оказания оперативной поддержки обеспечению прав соцобеспечения семей шехидов и участников войны. В частности, у надлежащих структур собираются документы для назначения выплат по видам соцобеспечения семьям шехидов, осуществляются назначения, не ожидая, чтобы семьи шехидов и участники войны сами представили эти документы.

За последние дни более чем 500 членам семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии, процесс продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)