ВОЗ изучает потребности в области здравоохранения на пострадавших от конфликта территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оценке потребностей в области здравоохранения начала работу в пострадавших от конфликта регионах Азербайджана с целью изучения последствий последних военных действий для гражданского населения.

Как сообщили в среду Trend в организации, в рамках миссии делегация посетит местные органы исполнительной власти и медицинские учреждения, проведет обсуждения с медицинскими работниками и другими лицами, чтобы определить области, в которых ВОЗ может оказать необходимую поддержку.

В ходе пятидневного визита члены миссии посетят Барду, Тертер, Агдам и Гянджу, раздадут гигиенические наборы и медицинские маски людям, непосредственно пострадавшим от конфликта.

Миссия состоит из семи местных и зарубежных экспертов ВОЗ, представителей министерства здравоохранения Азербайджана и TƏBİB.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)