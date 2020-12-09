Министерство обороны Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Руководство министерства обороны Азербайджана перечислило средства в размере 50 процентов месячного денежного довольствия в Фонд "YAŞAT", созданный в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 8 декабря 2020-го года "О создании Фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов", передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.