Минтруда Азербайджана исполнило давнюю мечту участника Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения посетили на дому раненого в ходе Отечественной войны Эльчина Султанова.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, Эльчин Султанов с юных лет мечтал о собственном фотоателье. До ухода на фронт он работал фотографом, однако возможностей приобрести оборудование для открытия фотоателье у него не было.

"Наши сотрудники встретились с Эльчином, ознакомились с условиями жизни его семьи. В короткие сроки Эльчин был привлечен к программе самозанятости, в рамках чего ему было предоставлено необходимое оборудование для открытия частного фотоателье, в том числе фотоаппарат, цветной принтер, компьютер, штатив и другое необходимое оборудование. Таким образом, осуществилась его давняя мечта", - сказал Талыбов.

Он отметил, что родители и брат Эльчина Султанова работают.

Талыбов добавил, что в ближайшие дни будет установлена степень инвалидности Эльчина Султанова, и после назначения группы он будет получать ежемесячную пенсию и пособие.

"Желаем Эльчину скорейшего исцеления и возвращения к своему любимому делу", - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев)