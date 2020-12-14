Изменен график работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal"

Общество 14 декабря 2020 13:13 (UTC+04:00)
Изменен график работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal"

БАКУ /Trend/ - В связи с продлением особого режима карантина и действием ужесточенного режима карантина внесены изменения в график работы Центров Службы «ASAN» и «ASAN Kommunal», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Согласно информации, с 14 по 30 декабря все расположенные в Баку Центры Службы «ASAN» и «ASAN Kommunal», а также Сумгайытский и Гянджинский региональные Центры Службы «ASAN» будут работать до 18.00, а другие региональные центры - до 17.00.

В сообщении также отмечается, что в рамках мер по снижению динамики заражения коронавирусом 12-13, 19-20, 26-27 декабря во всех Центрах Службы «ASAN» и «ASAN Kommunal» будут нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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