Изменен график работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal"

БАКУ /Trend/ - В связи с продлением особого режима карантина и действием ужесточенного режима карантина внесены изменения в график работы Центров Службы «ASAN» и «ASAN Kommunal», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Согласно информации, с 14 по 30 декабря все расположенные в Баку Центры Службы «ASAN» и «ASAN Kommunal», а также Сумгайытский и Гянджинский региональные Центры Службы «ASAN» будут работать до 18.00, а другие региональные центры - до 17.00.