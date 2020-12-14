В Карабахе более 70 религиозным памятникам нанесен ущерб – председатель Совета муфтиев России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ректор Азербайджанского института теологии принял участие в XVI международном мусульманском форуме «Культура встречи: религиозная этика в пандемический период», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Институт.

Международная конференция, которая была проведена в онлайн-формате при совместной организации Духовного управления мусульман России, Секретариата Международного мусульманского форума и Совета муфтиев России, началась с обращения председателя Совета, муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

На форуме Гайнутдин коснулся нагорно-карабахского вопроса, подчеркнув, что погибли тысячи людей, нанесен ущерб более 70 религиозным памятникам. Муфтий, отметив, что ущерб, нанесенный войной, неизлечим, подчеркнул, что в рамках форума особое место уделено таким важным темам, как свобода слова и совести, уважение к чувствам людей, взаимоуважение, толерантность и солидарность.

В Международном форуме с темой «Межкультурный диалог против насилия и экстремизма» выступил ректор Азербайджанского института теологии, доктор философии по религии Агиль Ширинов.

Ректор отметил, что во время глобализации необходим межкультурный диалог как фактор, имеющий большое значение в пресечении насильственного экстремизма.

Отметим, что форум совпал с 1150-летием великого исламского философа Абу-Наср-аль-Фараби.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)