Вакцины, которые будут доставлены в Азербайджан, полностью безопасны - замминистра здравоохранения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вакцины, которые будут доставлены в Азербайджан, на 100 процентов отвечают требованиям безопасности.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, при ввозе вакцин в страну будет соблюдаться принцип "холодовой цепи". В то же время медицинский персонал будет обучен проведению процедуры вакцинации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)