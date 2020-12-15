На первоначальном этапе будет вакцинировано 10% населения Азербайджана – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - На первоначальном этапе планируется вакцинировать 10% населения Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что на последующих этапах будет вакцинировано больше людей: "Чем больше будет вакцинировано людей, тем сильнее будет массовый иммунитет".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)