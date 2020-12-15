После вакцинации тоже необходимо носить маску - Рамин Байрамлы
БАКУ /Trend/ - До тех пор, пока у большинства населения не будет иммунизации, необходимо пользоваться масками.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.
Байрамлы отметил, вакцинация не означает, что больше не надо носить маски: "После вакцинации необходимо время для появления иммунитета против вируса. Поэтому, для того, чтобы защитить себя и окружающих, необходимо определенное время пользоваться масками".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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