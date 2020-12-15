В Азербайджане первыми от COVID-19 будут вакцинированы представители группы риска - TƏBİB

Общество 15 декабря 2020 16:35 (UTC+04:00)
В Азербайджане первыми от COVID-19 будут вакцинированы представители группы риска - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от коронавируса первыми будут вакцинированы люди, относящиеся к группе высокого риска.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.

Байрамлы отметил, что во главе группы риска идут работники здравоохранения, далее лица старше 65 лет.

По его словам, в мире практикуется такой опыт, который, более чем вероятно, будет применен и в Азербайджане.

(Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Наталья Кочнева)

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