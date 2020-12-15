Пандемия усилила у людей чувство одиночества - социолог

БАКУ /Trend/ - Помимо угрозы здоровью людей во всех странах, пандемия коронавируса привела к усилению у людей чувства одиночества по причине вынужденной социальной изоляции.

Об этом во вторник сказал Trend завкафедрой социологии турецкого Университета "Ускюдар", доктор социологических наук, профессор Абульфаз Сулейманлы.

По его словам, тенденции усиления чувства одиночества у людей в мире наблюдались еще до пандемии. Однако жесткие карантинные меры создали новые реалии и проблемы.

Социолог отмечает, что это подтверждают и социальные исследования, проводимые в разных странах мира. Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что одинокими себя считают до 26% опрошенных, хотя до пандемии этот показатель составлял 20,8 процента. А с весны 2020 года число таких людей увеличилось на 32 процента.

"Согласно опросу, проведенному в США, 50 процентов респондентов сочли, что одиночество может иметь разрушительные последствия для психического и физического здоровья. Аналогичный опрос был проведен и в городской и сельской местностях Турции среди населения в возрасте 60 и более лет. Результаты опроса показали, что ввиду отсутствия возможности встречаться с близкими у респондентов наблюдалось усиление чувства одиночества", - сказал Сулейманлы.

Он отметил, что данный вопрос был обсужден и во время видеоконференции, организованной университетом "Ускюдар".

"Несомненно, соблюдение социальной дистанции в период пандемии является важным условием для здоровья и жизни человека, и каждый должен выполнять это требование. Но в то же время другой реальностью является усиление чувства одиночества в этот период. Ослабление наших социальных связей, в частности из-за социальной изоляции, усиливает чувство одиночества. Чтобы избежать нежелательных последствий, очень важно, чтобы люди во время пандемии продолжали поддерживать связь друг с другом, общались по телефону и через интернет", - добавил Сулейманлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)