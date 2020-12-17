Служба «ASAN» обратилась к желающим отправить пожертвования в Фонд “YAŞAT”
БАКУ /Trend/ - Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба "ASAN") обратилось к гражданам, желающим сделать пожертвования в Фонд "YAŞAT", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.
В последние дни создаются фейковые номера счетов, линки и ложные профили в соцсетях для пожертвований граждан. В публикациях в соцсетях представлена абсолютно искаженная информация.
В Госагентстве отметили, что в отношении этих лиц будут осуществлены серьезные меры по ответственности в соответствии с законом.
Просьба к гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, обращаться на страницы Фонда в соцсетях и на номер «108».
Ниже приведены страницы Фонда "YAŞAT" в соцсетях:
"Facebook" - https://www.facebook.com/YASHATFondu
"İnstagram"- https://www.instagram.com/yashatfondu/
"Twitter" - https://twitter.com/yashat_fondu
"Linkedin" - www.linkedin.com/company/yaşat-fondu/
Средства в Фонд собираются в онлайн-порядке посредством порталов платежей, по SMS, банковскими перечислениями и через платежные терминалы.
В данный момент пожертвования в Фонд можно делать и через портал "ASAN ödəniş", перейдя по линку https://asanpay.az/
С банковскими реквизитами Фонда "YAŞAT" можно ознакомиться на: http://vxsida.az/az/annouces/1493
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)