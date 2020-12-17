Служба «ASAN» обратилась к желающим отправить пожертвования в Фонд “YAŞAT”

БАКУ /Trend/ - Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба "ASAN") обратилось к гражданам, желающим сделать пожертвования в Фонд "YAŞAT", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В последние дни создаются фейковые номера счетов, линки и ложные профили в соцсетях для пожертвований граждан. В публикациях в соцсетях представлена абсолютно искаженная информация.

В Госагентстве отметили, что в отношении этих лиц будут осуществлены серьезные меры по ответственности в соответствии с законом.

Просьба к гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, обращаться на страницы Фонда в соцсетях и на номер «108».

Ниже приведены страницы Фонда "YAŞAT" в соцсетях:

"Facebook" - https://www.facebook.com/YASHATFondu

"İnstagram"- https://www.instagram.com/yashatfondu/

"Twitter" - https://twitter.com/yashat_fondu

"Linkedin" - www.linkedin.com/company/yaşat-fondu/

Средства в Фонд собираются в онлайн-порядке посредством порталов платежей, по SMS, банковскими перечислениями и через платежные терминалы.

В данный момент пожертвования в Фонд можно делать и через портал "ASAN ödəniş", перейдя по линку https://asanpay.az/

С банковскими реквизитами Фонда "YAŞAT" можно ознакомиться на: http://vxsida.az/az/annouces/1493

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)