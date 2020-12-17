Результаты выступлений азербайджанских спортсменок на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Турции

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 17 декабря, в турецком городе Мерсин стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, сообщает в четверг Trend.

Соревнования пройдут 17- 20 декабря 2020 года.

На чемпионате Азербайджан представляют: во взрослой возрастной категории - Марина Некрасова и Самира Гахраманова, в категории "юниоры" - Милана Минаковская.

В первый день чемпионата прошли квалификационные соревнования среди гимнасток во взрослой возрастной категории.

Результат выступления Марины Некрасовой в первый день соревнования: опорный прыжок –13.700 балла, упражнение на бревне – 10.466 балла.

Результат выступления Самиры Гахрамановой: опорный прыжок – 12.300 балла, упражнение на бревне – 10.633 балла, вольные упражнения – 11.700 балла.

Отметим, что азербайджанские гимнастики не прошли в финалы соревнований.

(Автор: Джани Бабаева)