Минздрав Азербайджана о причинах опоздания скорой помощи на вызовы

БАКУ /Trend/ - В последнее время в связи с ростом числа заражений коронавирусом отмечается существенное увеличение и числа обращений в скорую помощь.

Об этом сказала заместитель главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что если до пандемии в службу «103» поступало около 3000 звонков, а число вызовов составляло 1500-2000, то в настоящее время поступает около 10 000 звонков, число вызовов составляет 2000-2500: "Большинство звонков справочного характера. Поступает много звонков и от тех, кто не нуждается на тот момент в оказании неотложной медпомощи, что приводит к опозданиям на вызовы. Задержки вызовов обусловлены и определенными трудностями, возникающими при госпитализации коронавирусных больных».

По словам Алиевой, по поручению минздрава поликлиники Баку перешли на усиленный режим работы: "Они работают полную неделю, без выходных, с 08:00 до 18:00 часов. Обследование, контроль и обеспечение витаминным комплексом больных с температурой до 38 градусов, которые легко и бессимптомно переносят болезнь, осуществляется поликлиниками. Скорая помощь производит забор лабораторного материала у лиц с температурой выше 38 градусов, у которых хронические заболевания, и тех, кто обратился с жалобами на одышку, удушье, тяжелобольных».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)