Начаты работы по подготовке топографической карты города Шуша

БАКУ /Trend/ - Для реализации работ по строительству и благоустройству, а также новых инфраструктурных проектов в Карабахском регионе проводится топографическое картографирование территорий, сообщает в пятницу Trend.

По словам руководителя организации по геодезии и картографии министерства экологии и природных ресурсов Назима Исмаилова, на предварительном этапе работы начаты по городу Шуша, и этот процесс охватит весь регион: "В настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов города и подготовкой подробной топографической карты".

Исмаилов отметил, что для реализации инфраструктурных проектов во всех отраслях экономики в Карабахском регионе и прилегающих районах, прежде всего, важно подготовить топографические карты местности, и эти карты станут основой для проведения восстановительных работ.

(Текст: Турал Гараджаев)