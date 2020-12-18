Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса

Overdraft – это краткосрочный кредитный продукт для предпринимателей, у которых появилась временная потребность в денежных средствах. С помощью продукта «Overdraft», AccessBank дает своим клиентам – юридическим лицам, возможность осуществлять финансовые операции на суммы, превышающие баланс текущего счета. Лимит по продукту согласовывается в зависимости от оборота по счетам клиента и предоставляется на срок от 6 до 12 месяцев. Overdraft может быть использован клиентом несколько раз, полностью или частично, в рамках указанного срока и суммы.

У кредита Overdraft есть несколько преимуществ, а именно:

возможность беззалоговой выдачи на суммы до 200 000 AZN;

оплата только по процентам, начисленным на используемую сумму;

привлекательные процентные ставки от 12 % годовых;

автоматическое списание долга и возможность повторного использования Overdraft кредита;

оперативность оформления и минимальный пакет документов

Дополнительные детали по продукту “Оverdraft” можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, или связавшись номеру Whatsapp: 055 440 01 51

Оформить заявку на получение кредита Overdraft можно не приходя в банк – здесь: https://accessbank.az/ru/online-loan-request/?type=business

«В период пандемии предприниматели все чаще сталкиваются с временным разрывом ликвидности – покупатели задерживают оплату, а компании надо выплатить заработную плату, налоги, закупить более крупную партию товара и пр. Овердрафт от AccessBankа позволяет решить данные сложности самым легким и экономным образом. Наша задача - предоставить бизнесу комфорт и уверенность в осуществлении своих регулярных платежей, снизить риск неоплаты или потери выгодной сделки» - отметила Первый заместитель Председателя Правления AccessBank Евгения Гашикулина.

Информацию о других продуктах банка для корпоративных клиентов можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151. Кроме того, информация о продуктах банка доступна на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. В настоящее время AccessBank обслуживает клиентов, работающих в разных отраслях, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.