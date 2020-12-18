В Азербайджане утверждены правила транслитерации названий географических объектов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил Правила транслитерации названий географических объектов Азербайджанской Республики.

Согласно правилам, при транслитерации названий географических объектов Азербайджана с азербайджанского языка на русский язык следует учитывать следующее: фонетические особенности азербайджанского и русского языков, в том числе наличие специфических графем в современном азербайджанском в латинице и русском в кириллице; наличие общепринятой и устоявшейся традиции транслитерации названий ряда географических объектов; особенности слоговой структуры слов, расположение букв в словах, расположение и внутреннее строение морфем, особенности сочетаний букв.

Поскольку в русском алфавите нет букв ö, ü, ə, h, ğ, c, g азербайджанского алфавита, при транслитерации этих букв отдается предпочтение практической транскрипции. При транслитерации названий географических объектов Азербайджана буквы a, i, ı, o, u азербайджанского алфавита транслитерируются на русский язык как буквы а, и, ы, о, у. Но если буквы a и o следуют после букв k и g, они транслитерируются как я и ё: Koroğlu - Кёроглу, Kortala - Кёртала, Korgöz - Кёргёз, Gəraybəyli - Гярайбейли. Буква е азербайджанского алфавита в составе географических названий транслитерируется на русский язык в двух формах - в начале слова в виде э, в середине слова после согласной буквы в виде е: Eymur kəndi - село Эймур, Elabad kəndi - село Эльабад, Qarazeynallı kəndi - село Гаразейналлы, Reqloba kəndi - село Реглоба. Этим же правилом следует руководствоваться при транслитерации буквы ü - в начале слова как у, в середине слова после согласной буквы как ю: Şümrüd kəndi - село Шюмрюд, Üçtəpə kəndi - село Учтепе, Kürdlər kəndi - село Кюрдляр. Данное правило в силе и при использовании буквы ö - в начале слова как о, в середине слова после согласной буквы как ё: Öysüzlü kəndi - село Ойсюзлю, Dördyol kəndi - село Дёрдъйол, Ceyrançöl qəsəbəsi - посёлок Джейранчёль, Kövər kəndi - село Кёвяр, Görədil kəndi - село Гёрадиль, Hökməli kəndi - село Хёкмели. В названиях географических объектов буква ə азербайджанского алфавита в русском алфавите может быть дана в 4 вариантах - а, е, я, д, в зависимости от особенностей, указанных ниже: если буква ə стоит в начале слова и идет после букв b, s, z, r, n, ş, q, ş, ç, c, j, f, x, h, в большинстве случаев она транслитерируется на русский язык как буква a : Qəşəd - Гашад, Əhən - Ахан, Əlinəzərli - Алиназарли, Nərimanov - Нариманов; если буква ə идет после букв k, g, l, то она транслитерируется как буква я; в некоторых случаях, когда буква ə идет после согласныхb, v, ğ, d, z, p, r, s, t, она транслитерируется как буква е; в редких случаях, когда буква ə стоит в начале слова, она транслитерируется как буква э: Ətyeməzli - Этъемезли, Əyritala - Эйритала.

С подробностями транслитерации можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев)