В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В различных регионах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В предоставлении домов в Гёранбойском районе приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава ИВ Гёранбойского района Магеррам Гулиев.

Замминистра напомнил, что по поручению Президента Ильхама Алиева в этом году семьям шехидов и инвалидам войны предусмотрено предоставить 1500 квартир и частных домов, более 1200 из которых уже переданы людям. В целом за прошедший период минтруда предоставило лицам этих категорий около 9 тысяч квартир и частных домов.

Обеспеченные жильем члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили признательность главе государства за то, что окружены высоким вниманием и заботой, за работу по улучшению жилищно-бытовых условий и предоставление им частных домов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)