Безлимитное использование тестов может лишить возможности тестирования реальных больных COVİD-19 - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Если пытаться делать тесты на COVİD-19 без лимита, реальные больные останутся в стороне от тестирования.

Об этом в интервью "Real TV" сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в среду Trend.

"Исходя из этого, мы решаем, кто должен сдавать тест. Это и рекомендует ВОЗ", - сказал он.

По словам Байрамлы, с учетом вышесказанного в течение дня тестирование проходят 15-20 тысяч человек.

Он отметил, что если результат мазка из носовой полости оказался позитивным, и заболевание у человека в фазе обострения, берется анализ на наличие антител иммуноглобулина М в сыворотке крови. Эти антитела образуются в период обострения болезни: «Для диагностирования вируса обязательно необходимо взять анализ методом PSR из верхних дыхательных путей. Результат этого анализа очень важен. Часто задается вопрос – все ли, у кого есть подозрения на заражение, должны сдать этот анализ? Те, у кого есть симптомы болезни – температура, потеря вкуса и обоняния обращаются в поликлинику по месту жительства».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)