В Азербайджане открылся новостной сайт экономического характера -Karvannews.com

Karvannews - информационный портал, который в оперативном порядке передает информацию о значимых событиях в Азербайджане и странах СНГ, регионального и международного масштаба.

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Одним из важнейших моментов в истории Азербайджанской Республики является освобождение Карабаха. Перед взором читателей откроется новый, уникальный в своем роде регион. Карабах занимает отдельное место в экономическом секторе страны. Это сферы производства, куда входят промышленность и сельское хозяйство, а также туризм. Мы знакомим своих читателей с новыми перспективными бизнес-проектами. Основной акцент сайта делается на освещении информации о новых возможностях и взаимовыгодном сотрудничестве бизнесменов в странах СНГ. Ждем Ваших откликов и пожеланий.