Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке» (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank-а» - Лейла Миргашимли, Глава филиала «Сабаил».

Лейла ханум, Вы работаете в AccessBank много лет, почти с самого открытия Банка - долгие 17 лет. Чем Вам запомнились первые годы работы в банке?

В определенный момент своей карьеры я решила прекратить работу в одном из крупных банков страны и присоединиться к амбициозной молодой команде только что созданного AccessBank-а – тогда он назывался «Азербайджанский Банк Микрофинансирования». После прохождения всех необходимых тестов и собеседования, я была назначена в Операционный Департамент банка на должность Специалиста по обслуживанию клиентов.

Мой первый рабочий день запомнился мне очень хорошо. Имея за плечами опыт работы в другом банке, я в первый день работы ожидала увидеть перед собой огромную очередь торопящихся клиентов и уставшие лица коллег. Помню, как сейчас - уже через 10 минут после начала своего первого рабочего дня, я подумала, что сегодня какой-то праздник - потому что клиентов, которым мы могли предложить открытие текущих счетов и быстрые денежные переводы - можно посчитать по пальцам. На вопрос «А где же все клиенты?», мой руководитель пояснил мне, что банк новый и основной сегмент нашего бизнеса- это кредитование мелкого и среднего предпринимательства.

17 лет назад, придя в AccessBank, я шла навстречу новым знаниям, перспективам и развитию - и не ошиблась. Вы сказали «долгие 17 лет», а я бы назвала их «разные 17 лет». Каждый год был по-своему уникален и непохож на предыдущие. Каждый приходящий год призывал работать над собой, приобретать необходимые навыки - чтобы идти вперед и вести за собой команду, завоевывать доверие клиентов и приносить прибыль организации.

На данный момент Вы - единственная женщина-руководитель среди глав филиалов AccessBank-а. В чем специфика и секреты женщины на руководящей должности?

Наш Банк славится тем, что предоставляет равные возможности представителям обоих полов. С первых дней работы рушились мои стереотипы – среди наших сотрудниц были те, которые работали с крупными торговыми рынками, выдавая бизнес кредиты, а в офисах банка и филиалах сотрудники-парни обслуживали приходящих клиентов. То есть для меня, видевшей другую картину на прежнем месте работы, это было в диковинку. Но это было приятное разрушение стереотипов - у представителей обоих полов был равный шанс проявить себя. Этому способствовала здоровая обстановка в самой организации,- была четко определена стратегия, ясно поставлены цели и справедливо распределены задачи. В таких реалиях не было места для деления сотрудников по гендерному признаку. Все было очень просто: можешь – делай, не можешь - обратись к коллеге и тебя научат.

На руководящих должностях в AccessBank-е работают немало представительниц «слабого» пола… «Слабого» – в кавычках. На мой взгляд, уровень стрессоустойчивости очаровательных представительниц «слабого» пола - намного выше, чем принято считать. Женщин–руководителей уже давно не «встречают по одежке». Люди, занятые в бизнесе, прекрасно знают, что мы зачастую более тщательно прорабатываем все детали, быстро пробуем и применяем новое, можем многое делать параллельно и часто оставаться позитивными при любом раскладе событий,- так как всегда у женщины-руководителя всегда есть «План Б». Женщина традиционно является хранителем очага и уюта в доме – и в роли руководителя она остается таковой; для нас – рабочий коллектив – это та же семья, в которой мы создаем такую обстановку, где всем приятно быть вместе и вместе же добиваться поставленных целей.

Что для Вас - залог успешного ведения бизнеса? Какие основные принципы Вы соблюдаете в работе с клиентами в вашем филиале?

Залог успешного бизнеса – это прекрасное знание клиента, сектора его деятельности и выявление его нужд и потребностей; одним словом – когда ты не просто предоставляешь товары или услуги, а становишься другом и партнером клиента.

При обслуживании клиентов в филиалах, мы должны четко понимать их текущие и будущие потребности, соответствовать их требованиям и даже пытаться превысить их ожидания. Поскольку высококачественный сервис — это эффективный инструмент продаж, он обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. Зачастую, это единственное конкурентное преимущество, которое есть у такой организации, как банк - работающей в сфере, где все предлагают схожие продукты и услуги. Для нас важно не только привлекать все больше новых клиентов, но и превращать своих постоянных клиентов в партнеров, с которыми мы строим многолетнее долгосрочное сотрудничество. А все это возможно лишь благодаря слаженной командной работе и налаженной коммуникации между сотрудниками, - как внутри филиала, так и между филиалами и головным офисом банка.

Модный ныне термин – “work-life balance”… У Вас получается держать баланс? Как вы проводите свое свободное время вне работы?

Получается. Не боюсь показаться банальной и скажу, что всегда старалась делать все вовремя; всегда находила время и на работу и на семью, не жертвуя ни тем, ни другим. За годы работы я создала семью, у меня растут два сына. Занимаюсь их воспитанием и развитием, всегда участвую и на их родительских собраниях, и на их выступлениях в различных представлениях. Совсем свободного времени мало – но я стараюсь иногда выкроить его для себя - почитать книги по психологии и медицине, просто понаблюдать за людьми, погулять на свежем воздухе.

Конечно же – не стоит забывать, что многое в карьере каждого из нас зависит от поддержки семьи. Родные и близкие играют большую роль в нашем повседневном настроении, и они же всячески поддерживают нас на всех жизненно важных этапах – как в работе, так и вне нее.

Удержанию так называемого “work-life” баланса очень помогает умение переключаться. С опытом приходит умение управлять эмоциями и их влиянием на рабочий процесс. Проще говоря – «личное» не приносишь на работу, а «рабочее» не заносишь в дом. По-моему - это главный рецепт баланса.

Сегодня банковское дело - это не только моя карьера в бизнесе. Я являюсь соискателем степени Доктора Наук и пишу научную работу на тему «Совершенствование банковской системы Азербайджана в условиях интеграции в мировую экономику». Это достаточно емкий процесс и требует исследований состояния и перспектив местной банковской системы в сравнительном анализе с системами развитых стран. На сегодня опубликовано несколько моих статей по данной теме, как в местных, так и в зарубежных изданиях.

При этом я стараюсь не только уделять время своему развитию, но и находить его для того, чтобы помогать развиваться молодым кадрам коллектива AccessBank-а.