Выпускные экзамены в IX классах в Азербайджане будут проводиться по новой модели - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - В следующем году выпускные экзамены в IX классах будут проводиться по новой модели в один этап.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в соответствии с новой моделью экзаменов учащимся будут предлагаться как закрытые, так и открытые задания.

Аббасзаде добавила, что учитывая, что пандемия повлияла и на учебный процесс, разработаны программы и варианты новых моделей заданий в 2021 году по IX классам.

Содержание экзаменов и список стандартов оценивания подготовлены Рабочей группой, в которую входят и специалисты минобразования.

Информация о новой модели экзаменов, новые формы заданий, критерии оценивания опубликованы в спецвыпусках журнала «Абитуриент» и в изданных по классам сборниках «Задания по оцениванию по новым учебным программам (куррикулум)».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)