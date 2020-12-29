БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились, скончались 37 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 216 584 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 176 228 человек вылечились, 2 575 скончались, число активных больных – 37 781.

За последние сутки проведено 11 279 тестов, за прошедшее время – 2 174 343 теста на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)