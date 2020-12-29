Минэкологии Азербайджана о регулировании в вопросе сброса сточных вод

Общество 29 декабря 2020 21:23 (UTC+04:00)
Минэкологии Азербайджана о регулировании в вопросе сброса сточных вод

БАКУ /Trend/ - Необходимо управление сточными воды, сбрасываемыми в Каспийское море. Как передает во вторник Trend, об этом сказал глава Государственного агентства экологической экспертизы минэкологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров.

"Сточные воды образуются в результате какой-либо аварии, переполнения определенных емкостей в дождливую погоду и в других случаях. В таких случаях принимаются немедленные меры по нейтрализации источника и предотвращению образования сточных вод. Факты, выявленные в ходе нашего мониторинга, оцениваются и принимаются меры по предотвращению подобных ситуаций. Также принимаются предусмотренные законодательством административные меры", - сказал Гамбаров.

Он подчеркнул, что наряду с этим, в Каспий сбрасываются и бытовые сточные воды, которые фактически следует направлять на очистные сооружения по централизованной канализации: "Территории, где нет централизованных канализационных сетей, подвергаются загрязнению этими сточными водами. В данной связи принимаются определенные меры. Для этого есть государственная программа, которая реализуется на территориях, где отсутствует канализационная сеть. После создания централизованных канализационных линий сточные воды направляются на очистные сооружения. Часть очищенной воды используется для орошения. Планируется построить очистные сооружения во всех регионах. В регионах уже установлено более 20 очистных сооружений, где проводится очистка сточных вод", - сказал он.

Гамбаров добавил, что, к сожалению, из некоторых источников на побережье в Каспий сбрасываются химически загрязненные воды.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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