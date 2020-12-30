Вторая половина января в Баку будет более холодной

БАКУ /Trend/ - В январе среднемесячная температура воздуха в Азербайджане ожидается близкой к климатической норме, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Объем месячных осадков в основном будет близким к климатической норме, а на отдельных территориях несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха в январе ожидается на уровне 3-5 градусов тепла, что близко к климатической норме. Во второй половине месяца среднесуточная температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ночью ожидаются 1-5 градусов тепла, в отдельные дни третьей декады января - 2-5 градусов мороза. Днем - 6-11 градусов тепла, в отдельные дни этой декады 0-3 градуса тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, в отдельных местах несколько превышая ее (норма 18-28 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)