БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек выздоровел, 28 скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 220 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 196 734 выздоровели, 2 761 скончался, число активных больных – 21 104.

Сегодня в стране было проведено 3 768 тестов, а количество проведенных тестов до сегодняшнего дня составляет 2 214 194.