В Азербайджане выявлено еще 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек выздоровел
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек выздоровел, 28 скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 220 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 196 734 выздоровели, 2 761 скончался, число активных больных – 21 104.
Сегодня в стране было проведено 3 768 тестов, а количество проведенных тестов до сегодняшнего дня составляет 2 214 194.
Лента новостей
"Кусарская баллада" Фуада Ахундова и Бахрама Багирзаде – история одного из прекрасных уголков Азербайджана (ВИДЕО)
Несмотря на давление в период войны, никому не удалось вынудить Президента Азербайджана свернуть с верного пути - депутат
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления - эксперт
Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается