Медперсонал в Азербайджане, участвующий в борьбе с COVID-19, получил срочные надбавки к зарплате за декабрь

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабмина Азербайджана от 5 ноября 2020 года об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), медработникам выплачены срочные надбавки к зарплате за декабрь.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Отмечено, что 1650 работникам медучреждений при минздраве выплачены в целом 1,5 миллиона манатов срочных надбавок.

Срочные надбавки к зарплате указанных работников выплачены в соответствии с их рабочим графиком.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)